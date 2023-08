Naquela edição, o jogador atuou em nove dos jogos do São Paulo, com dois gols. Um dos xodós da torcida, Lucas Moura retornou ao Morumbi neste ano, em julho. Em quatro jogos do camisa 7, foram dois gols. Um deles, o mais especial. Contra o Corinthians, Lucas Moura fez o segundo gol do São Paulo e garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil. Ao todo, Lucas tem 132 jogos, 35 gols e 25 assistências pelo Tricolor.