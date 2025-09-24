menu hamburguer
São Paulo

LDU treina em CT de rival antes de decisão contra o São Paulo na Libertadores

LDU chegou ao Brasil às vésperas do jogo

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 24/09/2025
15:21
ldu são paulo
imagem cameraLDU e São Paulo se enfrentarão novamente nesta quinta-feira (25) (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O elenco da LDU chegou ao Brasil nesta quarta-feira (24) e realizou o último treino antes da decisão contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores, no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians.

O perfil oficial da LDU compartilhou nas redes sociais registros da chegada ao Brasil. Entre eles, a imagem do CT do Corinthians, rival do São Paulo, com a bandeira em destaque. Integrantes da LDU também estiveram no Morumbis na véspera do confronto.

LDU fez último treino no CT Joaquim Grava (Foto: Reprodução/ Instagram/ LDU)
LDU fez último treino no CT Joaquim Grava (Foto: Reprodução/ Instagram/ LDU)

A equipe venceu o jogo de ida em casa, na capital do Equador. A equipe venceu o Tricolor Paulista por 2 a 0, com gols de Bryan Ramírez e Michael Estrada.

Neste domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro, o time de Hernán Crespo perdeu para o Santos. A escalação foi alternativa, com o objetivo de poupar atletas física e mentalmente para a decisão contra a LDU. Do outro lado, os equatorianos também foram a campo e perderam.

No mesmo dia, a LDU enfrentou a Universidad Católica e foi derrotada por 4 a 2, pela 29ª rodada do Campeonato Equatoriano.

Os gols da LDU foram marcados por Lautaro Pastrán e Kevin Minda, além de um gol contra de Daria Amar. Na tabela do Equatoriano, as equipes estão próximas: a LDU ocupa a terceira posição, com 48 pontos, e a Católica é a quarta, com 46.

Como chega o São Paulo?

O São Paulo terá uma missão difícil nesta quinta-feira (25) pela Libertadores: reverter o placar de 2 a 0 construído pela LDU no jogo de ida. Se vencer por dois gols de diferença, a decisão vai para as penalidades. Se vencer por três, se classifica diretamente.

A derrota contra a LDU foi a única do Tricolor nesta edição da Libertadores. Quanto a escalações e desfalques, o São Paulo vive o sonho de ter Lucas Moura e Oscar relacionados novamente.

