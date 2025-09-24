LDU treina em CT de rival antes de decisão contra o São Paulo na Libertadores
LDU chegou ao Brasil às vésperas do jogo
O elenco da LDU chegou ao Brasil nesta quarta-feira (24) e realizou o último treino antes da decisão contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores, no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians.
O perfil oficial da LDU compartilhou nas redes sociais registros da chegada ao Brasil. Entre eles, a imagem do CT do Corinthians, rival do São Paulo, com a bandeira em destaque. Integrantes da LDU também estiveram no Morumbis na véspera do confronto.
A equipe venceu o jogo de ida em casa, na capital do Equador. A equipe venceu o Tricolor Paulista por 2 a 0, com gols de Bryan Ramírez e Michael Estrada.
Neste domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro, o time de Hernán Crespo perdeu para o Santos. A escalação foi alternativa, com o objetivo de poupar atletas física e mentalmente para a decisão contra a LDU. Do outro lado, os equatorianos também foram a campo e perderam.
No mesmo dia, a LDU enfrentou a Universidad Católica e foi derrotada por 4 a 2, pela 29ª rodada do Campeonato Equatoriano.
Os gols da LDU foram marcados por Lautaro Pastrán e Kevin Minda, além de um gol contra de Daria Amar. Na tabela do Equatoriano, as equipes estão próximas: a LDU ocupa a terceira posição, com 48 pontos, e a Católica é a quarta, com 46.
Como chega o São Paulo?
O São Paulo terá uma missão difícil nesta quinta-feira (25) pela Libertadores: reverter o placar de 2 a 0 construído pela LDU no jogo de ida. Se vencer por dois gols de diferença, a decisão vai para as penalidades. Se vencer por três, se classifica diretamente.
A derrota contra a LDU foi a única do Tricolor nesta edição da Libertadores. Quanto a escalações e desfalques, o São Paulo vive o sonho de ter Lucas Moura e Oscar relacionados novamente.
