São Paulo encerra preparação para enfrentar o Atlético com novidades; veja provável escalação
Tricolor encara o Galo em casa
O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-MG. No treino deste sábado (23), Hernán Crespo e sua comissão técnica ajustaram os últimos detalhes para o confronto, que será no domingo (24), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os trabalhos no SuperCT começaram com um aquecimento. Na sequência, foi comandado um trabalho de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado. Nesta etapa, foram testadas algumas variações e feitos os últimos ajustes. Também foi aplicado um trabalho de bolas paradas.
Wendell, Calleri e Arboleda seguiram com seus trabalhos no gramado sob a supervisão da fisioterapia. No momento, sem atualizações dos quadros.
O São Paulo está na sétima colocação da tabela, com 29 pontos somados. Se vencer o Atlético no Morumbis, pode se aproximar mais ainda dos primeiros colocados e subir para o G6, que é uma das grandes metas do time na temporada. A equipe chega embalada após a classificação na Copa Libertadores.
Veja a provável escalação do São Paulo
O São Paulo terá o retorno de Lucca, agora totalmente recuperado. Além disso, existe a chance de Lucas Moura ganhar oportunidade entre os titulares. Alguns jogadores de Cotia, como o zagueiro Igão, podem estar entre os relacionados também.
Rafael Tolói está inscrito no BID (Boletim Diário Informativo) da CBF, mas ainda não deve estrear. Sem jogar desde maio, está treinando e passando por um processo de condicionamento físico.
Um possível time do São Paulo é formado por Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.
