Juan suporta ‘fritura’ e ganha respaldo no São Paulo

Publicada em 26/05/2024 - 09:53 • São Paulo (SP)

A responsabilidade de substituir Calleri não é fácil, e embora Juan seja o principal alvo de críticas da torcida, o garoto tem o respaldo não apenas do elenco do São Paulo, como também de Zubeldía.

Enquanto o centroavante argentino se recuperava de lesão, Zubeldía revezou entre Juan e André Silva na posição. O jovem de Cotia balançou as redes contra o Águia de Marabá e deu uma assistência diante do Fluminense, mas perdeu chances claras nestas partidas, o colocando novamente na mira da torcida.

Apesar da "perseguição" das arquibancadas, Zubeldía enxerga em Juan características únicas de um centroavante moderno.

- Juan é o mais centroavante do elenco depois de [Jonathan] Calleri. É um jogador que está sempre dando profundidade. É claro que se espera gols de um atacante, mas precisamos entender que, às vezes, isso não é tudo. Porque movimento, o espaço que pode gerar um centroavante como Juan, que por isso joga comigo, gera desmarques dentro da área, opções de passe - declarou Zubeldía

Quem passou pelo mesmo processo de "fritura" vivenciado por Juan foi Rodrigo Nestor. O autor do gol do título do São Paulo na Copa do Brasil era alvo da torcida no ano passado e pediu para os torcedores terem paciência com o atleta formado em Cotia.

Juan em ação pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

- É difícil, é um menino que tem a cabeça muito boa, que se entrega. Quando eles escolhem um, é isso que acontece. Peço mais uma vez para a torcida ter paciência, ter calma que é um grande jogador, que vai ajudar bastante a gente. Vamos lá, pessoal, tem um pouco mais de paciência, eu sei que é difícil, mas nem tudo é culpa do cara - comentou Nestor.

Com Calleri recuperado, Juan deve ser opção no banco para Zubeldía diante do Talleres, pela Libertadores. Uma vitória simples no Morumbis coloca o Tricolor em primeiro lugar do grupo.