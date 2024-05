(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)







Copiar Link

Escrito por Rafael Marson • Publicada em 25/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Mesmo com a chegada de Luis Zubeldía, James Rodríguez segue sem espaço no São Paulo, que não irá dificultar a saída do colombiano na metade do ano. Quem está com moral com o técnico argentino é Rodriguinho.

➡️ Vai dar Brasil? Aposte no Lance! Betting e fature com a Copa América

Zubeldía enfatiza durante as coletivas não ter problemas com James Rodríguez, e entende que outros jogadores podem contribuir melhor à equipe, como Rodriguinho. O meia de 20 anos não tinha estreado na temporada com Carpini, e já soma cinco jogos desde a chegada do treinador argentino.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

Diante do Águia de Marabá, James Rodriguez novamente ficou de fora da lista de relacionados, enquanto Rodriguinho saiu do banco e quase marcou o terceiro gol do São Paulo no Morumbis.

Rodriguinho em ação contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Rodriguinho recebeu sua primeira oportunidade no “time de cima” do São Paulo com Rogério Ceni. O garoto estreou contra a Universidad Católica e marcou um dos gols na goleada por 4 a 1, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão

FUTURO DE JAMES

O sonho de James Rodríguez é voltar ao futebol europeu, mais especificamente no Campeonato Espanhol, onde atuou pelo Real Madrid. Em entrevista concedida quando ainda estava a serviço da seleção da Colômbia, em março, ele explicou os motivos do desejo de retornar ao país.

- Quando você vem à seleção, você tem sempre que fazer as coisas bem. Esperamos que no futuro eu possa voltar à La Liga, que é uma liga que sempre quis jogar, joguei e, por que não, jogar novamente? - comentou James - afirmou, após enfrentar a própria Espanha em amistoso.