Santos divulga status da lesão de João Paulo contra o América-MG

João Paulo deixa o campo sentindo dores (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 23:01 • Belo Horizonte (MG)

O Santos divulgou o status da lesão de João Paulo, que deixou a partida contra o América-MG ainda no primeiro tempo. No intervalo de jogo, o Peixe publicou que o goleiro tem suspeita de lesão tendínea no tornozelo esquerdo e passará por exames neste sábado (25).



O lance em que João Paulo reclamou de dores gerou o gol do Coelho, que abriu o placar do jogo. O goleiro do Santos tinha o domínio da bola dentro da própria área, mas perdeu o controle e pediu a paralisação da partida por lesão. No entanto, Renato Marques aproveitou a sobra e balançou as redes para o América-MG.

Árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio não parou o jogo e confirmou o gol, mesmo com João Paulo apontando lesão. No intervalo, o capitão do Coelho, Juninho, afirmou que a equipe errou em se aproveitar da condição do adversário.

Goleiro do Santos, João Paulo reclama de lesão enquanto jogador do América-MG finaliza em partida da Série B, nesta sexta-feira (24) (Foto: Reprodução / Canal GOAT)