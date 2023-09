O São Paulo enfrenta o Fortaleza na noite de hoje, às 21h30, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista, com todas as atenções voltadas para a final da Copa do Brasil, tem este compromisso no meio da semana e tenta melhorar sua posição na competição de pontos corridos. Hoje, o time de Dorival é apenas o 13º, com 28 pontos, enquanto o Leão do Pici é o oitavo, com 35. Saiba tudo sobre a partida logo abaixo.