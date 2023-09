A decisão foi promulgada pela juíza Fabiana Kumai, do Juizado Especial Cível do Foro do Butantã. A magistrada determinou que o clube disponibilizasse em um período de 48 horas as entradas solicitadas, sob pena de multa diária de R$ 1000,00. Na ação, a torcedora alega que é sócia do plano Preto, e não teve a prioridade concedida.