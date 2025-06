O São Paulo tem somente mais um dia de folga. Esta quarta-feira, dia 25 de junho, é a última data de recesso antes do retorno do elenco completo do profissional.

Agenda

O elenco profissional ainda não se apresentará. Há, contudo, algumas exceções: Marcos Antonio, Oscar, Dinenno, Calleri, Ferreirinha, Luiz Gustavo e Lucas Moura, que se apresentaram antecipadamente, seguirão seus cronogramas no CT da Barra Funda nesta quarta-feira (25). Agora apresentado, Hernán Crespo também deve iniciar o planejamento de trabalho.

Crias de Cotia

O Sub-20 tem um compromisso na agenda. O time enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (25), às 15h, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão pela SPFC Play.

No Brasileiro Sub-20, ocupa a 12ª colocação, com 18 pontos – quatro a menos que o oitavo colocado, último time dentro da zona de classificação para o mata-mata. Ou seja, é um jogo bastante importante para as Crias de Cotia.

Futebol feminino

O feminino não tem compromissos nesta quarta-feira (25). O time entra em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto.

Dia importante na história

No dia 25 de junho de 1993, o São Paulo viveu um marco histórico com a estreia de Rogério Ceni como goleiro da equipe principal. Um dos maiores ídolos do Tricolor começava sua história diante ao Tenerife, da Espanha, em um amistoso.

Ceni fez sua estreia nesta mesma data, mas em 1993 (Foto: AFP / JOEDSON ALVES)

