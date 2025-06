A agenda do São Paulo desta quinta-feira (26) terá novidades no elenco profissional. O Tricolor se reapresenta e volta a treinar após um período de recesso.

Agenda

O elenco profissional do São Paulo se reapresenta completo nesta quinta-feira, 26 de junho. Será o primeiro treinamento comandado por Hernán Crespo em seu retorno ao Tricolor.

Até o momento, apenas alguns jogadores vinham trabalhando no CT da Barra Funda, entre eles Marcos Antonio, Oscar, Dinenno, Calleri, Ferreirinha, Luiz Gustavo e Lucas Moura. A partir desta quinta, todos os atletas retornam às atividades.

Elenco do São Paulo volta a treinar oficialmente nesta quinta-feira, dia 26 de junho (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Crias de Cotia

Cotia jogou no dia anterior e tem uma agenda sem jogos nesta quinta-feira (26). Alguns jogadores do Sub-20 podem pintar na reapresentação do profissional, como costuma acontecer. Quanto as outras categorias, também sem compromissos.

Futebol feminino

O feminino não tem compromissos nesta quinta-feira (26). O time entra em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto.

Social

O Arraial Tricolor 2025 começará no clube Social nesta quinta-feira, 26 de junho. A partir das 18h, o público poderá curtir o show do cantor Mumuzinho. O evento vai até meia-noite.

