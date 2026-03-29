Jogadores do São Paulo se destacam pela Seleção Sub-20
Dois atletas foram titulares
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Quarteto do São Paulo convocado pela Seleção Sub-20 chamou atenção no amistoso que aconteceu neste sábado (28) contra o Paraguai. Igor Felisberto, Djhordney, Pedro Ferreira e Lucca participaram do confronto, sendo que Igor e Djhordney começaram como titulares, enquanto Pedro e Lucca iniciaram no banco. A Seleção Brasileira Sub-20 venceu por 3 a 1, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, com grande atuação de Bruninho, do Athletico, autor de dois gols e uma assistência para Erick Belé marcar o terceiro; Delmás descontou para os paraguaios em cobrança de pênalti.
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Com isso, todos os quatro jogadores do São Paulo tiveram minutos em campo, reforçando a atenção que já vinham recebendo internamente. Igor Felisberto, por exemplo, vem sendo relacionado para jogos do time principal desde a última temporada, enquanto Djhordney e Pedro Ferreira passaram a treinar com o elenco profissional no fim do ano passado.
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Lucca, por sua vez, é um dos nomes que mais agradam à comissão técnica de Roger Machado. Recentemente, o clube chegou a solicitar a liberação do atacante para utilizá-lo na partida contra o Internacional, mas o pedido foi negado, e o jogador permaneceu à disposição da Seleção.
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Próximo jogo da Seleção Brasileira Sub-20
O próximo amistoso será novamente contra o Paraguai. As equipes se enfrentam na terça-feira (31), às 16h (de Brasília), no Estádio Canindé, em São Paulo.
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