Isac, destaque na base do São Paulo, entra na mira de time francês
Jogador está sendo destaque na Copinha
Isac, que está se destacando na campanha do São Paulo na Copinha, entrou no radar do Strasbourg, da França. O jogador foi sondado pelo time após bom desempenho na competição. No domingo, dia 25, o Tricolor encara o Cruzeiro em final que será disputada no Pacaembu.
Não há uma proposta oficial, mas o clube francês chegou até a sinalizar possíveis valores, que giram em torno dos 3 milhões de euros, além de um milhão em bônus, conforme apurou o Lance!. Porém, a nova gestão - comandada por Harry Massis -, planeja ser mais cautelosa no que diz respeito a negociações de joias do clube e não liberar mais por valores abaixo do esperado.
Isac marcou dois gols na Copinha e se firmou como titular. Inclusive, está no radar da equipe profissional do São Paulo e da comissão de Hernán Crespo. O zagueiro assinou com o São Paulo no começo de 2025, depois de passagem pelas categorias de base do Red Bull Bragantino, clube pelo qual chegou a atuar uma vez na equipe profissional. O jogador tem contrato até o final de 2027.
Além do Bragantino, Isac também teve passagens por seleções de base, sendo campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2023.
O São Paulo está na final da Copinha após vencer o Ibrachina por 4 a 1, na semifinal da competição, o Tricolor garantiu vaga na decisão. Hexacampeão, o clube busca o bicampeonato consecutivo.
