São Paulo

Isac, destaque na base do São Paulo, entra na mira de time francês

Jogador está sendo destaque na Copinha

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 23/01/2026
19:31
Isac São Paulo
imagem cameraIsac tem contrato até o final de 2027 (Foto: Cris Mattos/São Paulo FC)
  Matéria
  Mais Notícias

Isac, que está se destacando na campanha do São Paulo na Copinha, entrou no radar do Strasbourg, da França. O jogador foi sondado pelo time após bom desempenho na competição. No domingo, dia 25, o Tricolor encara o Cruzeiro em final que será disputada no Pacaembu.

continua após a publicidade

Não há uma proposta oficial, mas o clube francês chegou até a sinalizar possíveis valores, que giram em torno dos 3 milhões de euros, além de um milhão em bônus, conforme apurou o Lance!. Porém, a nova gestão - comandada por Harry Massis -, planeja ser mais cautelosa no que diz respeito a negociações de joias do clube e não liberar mais por valores abaixo do esperado.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Isac já foi relacionado pelo time profissional no ano passado (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)<br>

Isac marcou dois gols na Copinha e se firmou como titular. Inclusive, está no radar da equipe profissional do São Paulo e da comissão de Hernán Crespo. O zagueiro assinou com o São Paulo no começo de 2025, depois de passagem pelas categorias de base do Red Bull Bragantino, clube pelo qual chegou a atuar uma vez na equipe profissional. O jogador tem contrato até o final de 2027.

continua após a publicidade

Além do Bragantino, Isac também teve passagens por seleções de base, sendo campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2023.

O São Paulo está na final da Copinha após vencer o Ibrachina por 4 a 1, na semifinal da competição, o Tricolor garantiu vaga na decisão. Hexacampeão, o clube busca o bicampeonato consecutivo.

