São Paulo enxerga empréstimo de Alisson ao Corinthians como negócio positivo

O São Paulo entende o empréstimo de Alisson ao Corinthians como um negócio positivo ao clube do Morumbis. A negociação foi fechada por R$ 1,5 milhão para contar com o atleta por empréstimo de uma temporada.

Deste valor, R$ 1 milhão deve ser pago à vista, enquanto o restante até o final do ano. Inclusive, outras bonificações também entram em conta. Em caso de compra, o Corinthians deve desembolsar 2,5 milhões de euros. Se Alisson bater 25 jogos com mais de 45 minutos, 250 mil euros a mais. Além disso, se for relacionado para algum clássico contra o Tricolor, o clube alvinegro deve pagar 2 milhões de reais.

Tendo em vista todas as condições, o São Paulo entende que foi o melhor a ser feito. Aos 32 anos, Alisson teria sido contatado diretamente por Dorival Júnior. Com menos espaço no Tricolor, o volante teria demonstrado que não tinha mais interesse em permanecer nesta temporada, o que impulsionou a negociação também.

Alisson, do São Paulo, deve reforçar o Corinthians (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

Alisson se despediu do elenco do São Paulo

Embora o Tricolor ainda precise receber o valor para que Alisson assine o contrato, o jogador já se despediu e sinalizou a decisão aos seus companheiros. No Corinthians, chega para ocupar a vaga deixada por Maycon, que se transferiu para o Atlético Mineiro. Dorival Júnior elogiou Alisson e destacou que o atleta reforça o elenco. Nesta temporada, o Corinthians já anunciou as contratações de Gabriel Paulista, Pedro Milans e Matheus Pereira.

