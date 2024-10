Ingressos do São Paulo: onde comprar?

Ingressos do São Paulo? Saiba como comprar de forma segura e oficial. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 10:05 • São Paulo

Caso você seja torcedor do Tricolor Paulista e quer apoiar o clube nos jogos no Morumbis, existem várias maneiras de adquirir ingressos do São Paulo. A compra pode ser feita online, por meio de plataformas oficiais, ou presencialmente em pontos de venda autorizados pelo clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Onde comprar ingressos do São Paulo

Os ingressos do São Paulo podem ser comprados pelo site oficial Total Acesso ou através da plataforma Ingressos São Paulo. A compra online é segura e permite escolher o setor e efetuar o pagamento com cartão de crédito, débito ou PIX.

Os sócios do programa Sócio Torcedor têm prioridade na compra dos ingressos, além de descontos que variam de acordo com a categoria do plano. A ordem de liberação dos ingressos é a seguinte:

Primeira Prioridade : Sócios Torcedores (categorias Diamante, Ouro, Prata).

: Sócios Torcedores (categorias Diamante, Ouro, Prata). Público Geral: Após a venda antecipada para os sócios, os ingressos são liberados para o público geral.

Pontos de venda presenciais para ingressos

Além da compra online, os ingressos do São Paulo podem ser adquiridos em pontos de venda presenciais autorizados:

Bilheteria do Estádio do Morumbis (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, São Paulo): Disponível nos dias que antecedem o jogo e no dia do evento até o início da partida.

(Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, São Paulo): Disponível nos dias que antecedem o jogo e no dia do evento até o início da partida. Loja São Paulo Mania - Shopping Ibirapuera: Venda disponível durante os dias anteriores ao jogo, em horário comercial.

Valores e setores dos ingressos do São Paulo

Os ingressos do São Paulo são divididos em diferentes setores do estádio do Morumbi, cada um com valores específicos. Veja os valores médios de 2024:

Arquibancada Norte : R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada).

: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada). Arquibancada Sul : R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada).

: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada). Cadeira Térrea : R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada).

: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada). Camarotes: Valores que variam entre R$ 200,00 e R$ 400,00.

Os sócios do Sócio Torcedor têm descontos exclusivos que podem chegar a até 50%, dependendo do setor e da categoria do plano. Os camarotes são indicados para quem deseja mais conforto e uma experiência diferenciada.

Benefícios do programa Sócio Torcedor

O programa Sócio Torcedor oferece benefícios exclusivos para os torcedores comprarem ingressos do São Paulo, como:

Descontos nos ingressos : Percentual de desconto varia conforme o plano e o setor.

: Percentual de desconto varia conforme o plano e o setor. Prioridade na compra : Sócios têm acesso antecipado aos ingressos antes do público geral.

: Sócios têm acesso antecipado aos ingressos antes do público geral. Acesso a eventos exclusivos: Participação em eventos do clube, como visitas ao centro de treinamento e encontros com ídolos.

Dicas para comprar ingressos do São Paulo

Para garantir a compra segura dos ingressos do São Paulo, utilize apenas os canais oficiais, como o Total Acesso e os pontos de venda autorizados. Comprar ingressos por meio de terceiros pode levar a fraudes e impedir sua entrada no estádio.

Compre seus ingressos com antecedência, especialmente em jogos importantes, como clássicos e fases finais de torneios. Dessa forma, você evita filas e garante um lugar para apoiar o Tricolor Paulista no Morumbis.