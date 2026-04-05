O Leeds United avançou às semifinais da Copa da Inglaterra, o torneio mais antigo do mundo, após empatar por 2 a 2 no tempo normal com o West Ham e vencer nos pênaltis por 4 a 2. O herói da classificação foi Lucas Perri, goleiro com passagens por São Paulo e Botafogo no futebol brasileiro, autor de quatro defesas ao longo dos 120 minutos e responsável por defender duas cobranças nas penalidades decisivas. A seguir, o Lance! separa os principais momentos do arqueiro na partida.

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🧤 Paredão! Confira como foi a tarde Lucas Perri pelo Leeds ⬇️

Como foi a partida? ⚽

Quando a partida se encaminhava para o fim e os torcedores já deixavam o estádio, o West Ham alcançou o empate de forma improvável. Aos 48 minutos, Mateus Fernandes marcou após aproveitar rebote em chute de Jarrod Bowen e, aos 51', Axel Disasi anotou o gol que levou o confronto à prorrogação.

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No tempo extra, o duelo ganhou intensidade e ambas as equipes criaram oportunidades para definir o resultado; Taty Castellanos chegou a marcar o terceiro do West Ham, mas o lance foi anulado por impedimento. Na etapa final da prorrogação, o goleiro Alphonse Areola sofreu lesão, e o jovem Finlay Herrick, de 20 anos, entrou para a disputa de pênaltis.

Nas cobranças, o Leeds confirmou a classificação ao vencer por 4 a 2, com Lucas Perri defendendo as tentativas de Jarrod Bowen, ídolo dos Hammers, e do brasileiro Pablo Felipe. Trata-se da primeira vez desde 1987 que os Peacocks alcançam esta fase do torneio.

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Na próxima fase, o Leeds enfrentará o Chelsea, enquanto a outra semifinal será disputada entre Southampton e Manchester City. O próximo compromisso da equipe de Perri será contra o Manchester United, em Old Trafford, no dia 13 de abril de 2026, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada da Premier League.

Lucas Perri, do Leeds United, reage após defender pênalti cobrado por Pablo Felipe, do West Ham, durante a disputa nas quartas de final da Copa da Inglaterra, no London Stadium, em Londres Foto: Carlos Jasso/AFP)

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