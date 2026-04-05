VÍDEO: ex-São Paulo e Botafogo, Lucas Perri é herói na Copa da Inglaterra; veja
Brasileiro brilha nos pênaltis, garante vitória e leva equipe à semifinal
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O Leeds United avançou às semifinais da Copa da Inglaterra, o torneio mais antigo do mundo, após empatar por 2 a 2 no tempo normal com o West Ham e vencer nos pênaltis por 4 a 2. O herói da classificação foi Lucas Perri, goleiro com passagens por São Paulo e Botafogo no futebol brasileiro, autor de quatro defesas ao longo dos 120 minutos e responsável por defender duas cobranças nas penalidades decisivas. A seguir, o Lance! separa os principais momentos do arqueiro na partida.
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🧤 Paredão! Confira como foi a tarde Lucas Perri pelo Leeds ⬇️
Como foi a partida? ⚽
Quando a partida se encaminhava para o fim e os torcedores já deixavam o estádio, o West Ham alcançou o empate de forma improvável. Aos 48 minutos, Mateus Fernandes marcou após aproveitar rebote em chute de Jarrod Bowen e, aos 51', Axel Disasi anotou o gol que levou o confronto à prorrogação.
No tempo extra, o duelo ganhou intensidade e ambas as equipes criaram oportunidades para definir o resultado; Taty Castellanos chegou a marcar o terceiro do West Ham, mas o lance foi anulado por impedimento. Na etapa final da prorrogação, o goleiro Alphonse Areola sofreu lesão, e o jovem Finlay Herrick, de 20 anos, entrou para a disputa de pênaltis.
Nas cobranças, o Leeds confirmou a classificação ao vencer por 4 a 2, com Lucas Perri defendendo as tentativas de Jarrod Bowen, ídolo dos Hammers, e do brasileiro Pablo Felipe. Trata-se da primeira vez desde 1987 que os Peacocks alcançam esta fase do torneio.
Na próxima fase, o Leeds enfrentará o Chelsea, enquanto a outra semifinal será disputada entre Southampton e Manchester City. O próximo compromisso da equipe de Perri será contra o Manchester United, em Old Trafford, no dia 13 de abril de 2026, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada da Premier League.
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