Jornalista critica postura de Zubeldía após expulsão em Atlético-MG x São Paulo

O treinador Luis Zubeldía se envolveu em uma polêmica nos minutos finais do primeiro tempo da partida entre Atlético-MG e São Paulo, deste domingo (6), em Belo Horizonte, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o treinador argentino se irritou com o árbitro Ramon Abatti Abel e foi expulso de campo.

O treinador argentino levou dois cartões amarelos em sequência após reclamar de forma acintosa com a arbitragem. Determinada postura foi criticada pelo jornalista Alexandre Lozetti, durante a transmissão da partida pelo Premiere.

- É constrangedor. Isso depõem só contra ele. O time dele fez um bom jogo, contra uma equipe superior, mas o Zubeldia conseguiu armar bem o time em campo. O Lyanco não tinha que tomar outro amarelo por conta desse lance, até pelo padrão de arbitragem que o Ramon Abatti Abel tem adotado - iniciou o comentarista, antes de completar.

- Foram poucas faltas marcadas. Poucas interferências na partida. Ainda que o Zubeldia discorde dessa conduta do árbitro, não é para ele fazer o que fez. Esses chiliques tem que acabar - concluiu.

Expulsão de Zubeldía

A advertência ao técnico do são paulo aconteceu aos 45 minutos do primeiro tempo. Zubeldía pedia a expulsão do zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, por uma falta na saída de bola do São Paulo. Contudo, Ramon Abatti Abel puniu o jogador apenas com um cartão amarelo.

O cenário revoltou o comandante do Tricolor, que partiu pra cima do árbitro em busca de uma explicação. Primeiramente, o técnico foi advertido com um cartão amarelo, mas por não se conter e tentar invadir o campo, ele recebeu logo em seguida a segunda advertência e foi expulso.

Em campo, Atlético-MG e São Paulo protagonizaram um primeiro tempo sem gols.