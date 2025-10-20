O São Paulo teve uma novidade na parte interna dos dirigentes no clube. Em documento assinado pelo presidente Julio Casares, o Superintendente da Gestão, Márcio Carlomagno, foi designado para trabalhar junto ao Departamento de Futebol.

A ideia, de acordo com o documento, é que Carlomagno tenha "objetivo de aperfeiçoar as práticas administrativas e de gestão". Nesta segunda-feira, Carlomagno também foi "despachado" para o SuperCT para começar a atuar mais próximo ao elenco do São Paulo, assim como o presidente Julio Casares.

Embora ainda não existam conversas sobre um nome exato para ser lançado como sucessor do presidente do São Paulo, Carlomagno seria visto como um dos mais prováveis. As chapas devem ser definidas em março do ano que vem e lançadas, de forma oficial, em junho.

Julio Casares, presidente do São Paulo, atuará com Carlomagno no SuperCT (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja o que diz o documento

O Presidente do São Paulo Futebol Clube, no exercício de suas atribuições e conforme o artigo 117, alínea “i”, do Estatuto Social, designa o Superintendente da Gestão, Márcio Carlomagno, para atuar junto ao Departamento de Futebol, com o objetivo de aperfeiçoar as práticas administrativas e de gestão, visando contribuir no planejamento estratégico e orçamentário para a temporada 2026, junto com a Diretoria e Funcionários alocados no CCT/BF - Centro de Concentração e Treinamento Frederico Antônio Germano Menzen.

O profissional, que desempenhou papel determinante na implantação do FIDC e na Reestruturação Financeira do Clube, promovendo avanços consistentes e alinhados às metas institucionais, e que também obteve êxito significativo na reestruturação do Departamento de Futebol de Base – em funções semelhantes às que passa a exercer no CCT – BF –, assumirá as seguintes atribuições, sem prejuízo de dedicar esforços para apoiar as atividades do time profissional no Campeonato Brasileiro:

Acompanhar a elaboração do orçamento do Departamento de Futebol para 2026;

Participar do planejamento e acompanhamento das metas esportivas de 2026;

Promover o alinhamento entre as áreas atuantes no CT da Barra Funda.

São Paulo, 20 de outubro de 2025.

JULIO CASARES

PRESIDENTE