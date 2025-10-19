São Paulo iguala marca negativa de 1936 e vive uma das piores sequências da história

Com a derrota para o Mirassol neste domingo (19), o São Paulo igualou uma marca negativa que não era vista desde 1936.

Sendo a terceira derrota seguida, em um recorde de oito partidas disputas, perdeu sete. A última vez que isso aconteceu foi em 1936, ano no qual o clube foi refundado. Os dados são do historiador Alexandre Bisbrecht, do "Anotações Tricolores".

Inclusive, esta é uma das piores sequências e momentos do São Paulo na temporada. Ainda de acordo com o historiador, outra marca foi alcançada pelo Tricolor nesta partida. Pela sexta vez em sua história, o São Paulo disputou oito jogos e conseguiu marcar gols em apenas dois deles.

O time vive um drama no setor ofensivo. Sem suas principais peças - Ryan, André e Calleri -, Crespo está improvisando com o que tem disponível. Contra o Mirassol, a dupla de ataque foi formada por Luciano e Lucas Moura.

As outras ocasiões em que isso aconteceu foram em 1936, 1986, 1990, 2013 e 2019. A curiosidade é que, em 1986, mesmo com o baixo desempenho ofensivo nesse recorte, o time vivia um bom momento e acabou conquistando o título brasileiro naquela temporada.

São Paulo e Mirassol se enfrentaram pela 29ª rodada do Brasileiro (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Como foi a derrota do São Paulo?

O primeiro tempo pertenceu ao Mirassol. Com 35 segundos de jogo, o time abriu o placar com Alesson. Foi o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, de pênalti, Reinaldo colocou a lei do ex em prática e garantiu o segundo. No segundo tempo, mais um pênalti para o Mirassol. Desta vez, Carlos Eduardo.

Na tabela, o Mirassol se aproxima ainda mais do sonho de jogar uma Copa Libertadores. Na quarta colocação, são 52 pontos somados. O São Paulo está em uma situação mais complicada. Ainda fora do G6, está na oitava colocação com 38 pontos.