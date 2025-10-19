Lucas Moura rasga o verbo após derrota do São Paulo: ‘Trabalhar e ficar quieto’

Lucas Moura começou o jogo do São Paulo contra o Mirassol neste domingo (19) como titular. O Tricolor sofreu a terceira derrota seguida na competição. Dos últimos dez jogos, soma somente três vitórias. Em um recorte mais profundo, dos últimos oito jogos perdeu sete.

continua após a publicidade

Lucas, veterano e uma das lideranças do elenco, foi direto sobre a fase que a equipe enfrenta. Na oitava colocação, o São Paulo vê o sonho do G6 como algo cada vez mais distante. Nas suas palavras, não é o momento de falar.

- Eu acho que o momento não é de falar muito, é trabalhar, saber que a gente está longe do nosso ideal. Momento difícil, trabalhar. Não falar muito, trabalhar. A gente sabe que pode fazer muito melhor. Tem capacidade para fazer muito melhor, como já demonstrou durante a temporada. Trabalhar e ficar quieto - disse Lucas Moura após a partida.

continua após a publicidade

➡️Com gol relâmpago e lei do ex, Mirassol vence o São Paulo pelo Brasileirão

Lucas Moura falou sobre a derrota do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Lucas Moura voltou a ser titular

Lucas Moura foi uma das novidades nesta escalação de Hernán Crespo. Ao lado de Gonzalo Tapia, foi a dupla de ataque escolhida para a partida. Lucas não era titular desde março, na semifinal do Campeonato Paulista quando se lesionou.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Como foi a derrota do São Paulo?

O primeiro tempo pertenceu ao Mirassol. Com 35 segundos de jogo, o time abriu o placar com Alesson. Foi o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, de pênalti, Reinaldo colocou a lei do ex em prática e garantiu o segundo. No segundo tempo, mais um pênalti para o Mirassol. Desta vez, Carlos Eduardo.

continua após a publicidade

Na tabela, o Mirassol se aproxima ainda mais do sonho de jogar uma Copa Libertadores. Na quarta colocação, são 52 pontos somados. O São Paulo está em uma situação mais complicada. Ainda fora do G6, está na oitava colocação com 38 pontos.