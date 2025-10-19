Com gol relâmpago e lei do ex, Mirassol vence o São Paulo pelo Brasileirão

O São Paulo foi derrotado pelo Mirassol por 3 a 0 em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no José Maria de Campos Maia.

O primeiro tempo pertenceu ao Mirassol. Com 35 segundos de jogo, o time abriu o placar com Alesson. Foi o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, de pênalti, Reinaldo colocou a lei do ex em prática e garantiu o segundo. No segundo tempo, mais um pênalti para o Mirassol. Desta vez, Carlos Eduardo.

Na tabela, o Mirassol se aproxima ainda mais do sonho de jogar uma Copa Libertadores. Na quarta colocação, são 52 pontos somados. O São Paulo está em uma situação mais complicada. Ainda fora do G6, está na oitava colocação com 38 pontos.

Como foi o jogo?

Antes da bola rolar, o São Paulo chamou atenção na escalação. Hernán Crespo tinha em mente que o time precisava ir atrás da arrancada na tabela e tinha noção do peso do adversário. Lucas Moura voltou a ser titular, após pouco mais de sete meses. Do lado do Mirassol, algumas novidades também, como Negueba e Christian.

O jogo prometia ser agitado desde o início e assim se confirmou. Com menos de 40 segundos, o Mirassol abriu o placar com Alesson. Sem ninguém do São Paulo na área, Reinaldo, ex-tricolor, cruzou e viu o camisa 77 completar para o gol, colocando o time da casa em vantagem logo cedo. Foi o gol mais rápido desta edição do Brasileirão.

O São Paulo tentou reagir e teve sua primeira chegada com Lucas Moura, que finalizou de cabeça. A bola saiu fraca e ficou nas mãos do goleiro Walter.



A posse de bola seguia com o Mirassol, que pressionava e levava perigo à defesa tricolor. Rafael precisou ser acionado em mais oportunidades, enquanto o time do São Paulo tinha bastante dificuldade para se encontrar na partida. A equipe arriscava com chutes de fora da área, mas ficava por isso.

Em um jogo que seguia nesse ritmo, a lei do ex voltou a aparecer. Alan Franco enroscou a perna em Carlos Eduardo na área, e o jogador do Mirassol caiu. A arbitragem foi ao VAR para analisar um possível pênalti, que foi confirmado.

O escolhido para a cobrança foi Reinaldo, batedor oficial do time e conhecido justamente por esta característica. Ele bateu com tranquilidade no canto direito. Rafael acertou o lado, mas não conseguiu defender. O primeiro tempo terminou assim: 2 a 0 para o Mirassol. O São Paulo, por sua vez, claramente incomodado e abatido. A equipe pouco ameaçava, e quando conseguia, não era com perigo.

Reinaldo marcou após converter um pênalti (Foto: Pedro Zacchi)

As equipes voltaram do segundo tempo sem mudanças. O São Paulo em uma postura mais intensa. O Mirassol errava muitos passes, enquanto a equipe de Crespo conseguia aprofundar mais as jogadas.

Mais um pênalti para o Mirassol!

Em uma cobrança de falta aos 20 minutos do segundo tempo, Reinaldo levantou a bola na área e Lucas Moura tentou afastar. Logo depois, os jogadores do Mirassol reclamaram de um possível toque de mão por parte de Lucas na jogada, o que levou o árbitro a consultar novamente o VAR.

Após alguns minutos de análise, Danielzinho (do Mirassol) foi identificado em posição de impedimento, mas a arbitragem entendeu que isso não interferiu na ação de Lucas Moura. Com essa interpretação, o juiz confirmou mais uma penalidade a favor do Mirassol.

Desta vez, Carlos Eduardo foi o responsável. Rafael caiu para o lado oposto e o Leão garantiu seu terceiro gol.

E deu Mirassol de novo

Após o pênalti, o São Paulo perdeu ainda mais ritmo em campo. Mesmo com as entradas de Luciano e Rigoni, o time pouco produziu e não conseguiu reagir. A postura apática incomodou a torcida tricolor presente como visitante no Maião, que começou a deixar o estádio por volta dos 35 minutos do segundo tempo.

O São Paulo até tentou trocar passes próximos da área do Mirassol, mas esbarrou na falta de criatividade e efetividade. O jogo terminou com vitória do Mirassol por 3 a 0.

São Paulo vive momento complicado na temporada

A situação do São Paulo não é das melhores. Com o resultado, segue longe do G6, que é a única e principal meta da equipe. São três derrotas consecutivas. Nos últimos dez jogos, foram três vitórias apenas.

O que vem pela frente

O São Paulo volta a jogar no sábado, dia 25, contra o Bahia no Morumbis. O Mirassol joga no mesmo dia contra o Sport, na Ilha do Retiro.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 X 0 SÃO PAULO

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

🟨 Cartões amarelos: Ferraresi, Enzo, Arboleda (São Paulo); Carlos Eduardo, Yago Felipe (Mirassol)

🔴 Cartão vermelho:

🥅Gol: Alesson (1-0); Reinaldo (2-0); Carlos Eduardo (3-0)

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho, Guilherme (Shaylon) e Carlos Eduardo (Matheus Bianqui); Alesson (Yago Felipe) e Cristian (Renato Marques). (Técnico: Rafael Guanes)



SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maik (Maílton), Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio (Alisson) e Enzo Diaz; Lucas Moura (Rigoni) e Tapia (Luciano). (Técnico: Hernán Crespo)