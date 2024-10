Gol no Vasco coloca Luciano entre os maiores artilheiros do São Paulo

Foto: Rubens Chir/São Paulo FC







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 17/10/2024 - 13:55 • São Paulo (SP)

O primeiro gol do São Paulo na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco na última quarta-feira, 16, consolidou Luciano como um dos principais jogadores do São Paulo. Desde que chegou ao São Paulo, em agosto de 2020, Luciano disputou 254 jogos e marcou 83 gols com a camisa tricolor, alcançando a terceira posição entre os maiores artilheiros do clube neste século.

Isso significa que Luciano tem uma média de cerca de 0,33 gols por jogo. Aproximadamente, a cada três partidas que o camisa 10 disputa pelo São Paulo, ele balança as redes uma vez. Neste quesito, ele só está atrás dos ídolos Luis Fabiano e Rogério Ceni.

Luciano desperta emoções distintas na torcida do São Paulo. E com os treinadores, ele viveu momentos nem sempre tranquilos. Teve ótima relação com Fernando Diniz enquanto o time liderava o Brasileirão 2020, foi decisivo com Hernán Crespo, anotando um gol no título do Paulista de 2021.

Com Rogério Ceni e Dorival Júnior, teve altos e baixos. Na campanha do título da Copa do Brasil do ano passado, foi decisivo até a primeira partida semifinal, contra o Corinthians.

Mas a confusão após chutar a bandeirinha de escanteio o tirou não só da partida de volta, mas também do time titular para o restante da temporada.

A suspensão pelo terceiro cartão amarelo na Neo Química Arena, somado ao retorno de Lucas Moura ao São Paulo, culminou com a ida para o banco de reservas no maior momento do clube.

Com a chegada de Luis Zubeldía, Luciano retomou o protagonismo. Mesmo assim, começou na reserva nos dois jogos contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores.

O gol de Luciano contra o Vasco também serviu para ele se consolidar como o 5º maior artilheiro do São Paulo apenas no Brasileirão. De 2020 para cá, Luciano entrou em campo 147 vezes pelo principal torneio nacional, e marcou 51 gols, média de 0,34 gol por jogo.

– Mais três [pontos], mais um gol. Quero agradecer a Deus e aos meus companheiros. Bora seguir, porque temos mais oito decisões para nós – falou Luciano, após a vitória sobre o Vasco, para a SPFCTV.

O São Paulo volta a campo no próximo dia 26, diante do Criciúma, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Heriberto Hulse.