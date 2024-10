Zubeldía ganha reforço no São Paulo em meio à luta por vaga na Libertadores

Ferreirinha entrou no segundo tempo da vitória do São Paulo sobre o Vasco (Foto: Anderson Romao/AGIF







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 17/10/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

Luis Zubeldía terá um reforço no São Paulo para a reta final do Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda, Ferreirinha voltou a ser relacionado e participou dos minutos finais da vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

+ Zubeldía defende planejamento do São Paulo no Brasileirão

O atacante tricolor entrou no lugar de Lucas, destaque do duelo, e disputou os últimos 15 minutos do confronto. Quarto jogador com mais participações em gols pelo São Paulo na temporada, atrás apenas de Calleri (19), Lucas (18) e Luciano (16), o camisa 47 busca retomar seu espaço entre os titulares da equipe.

Para isso, Ferreirinha terá apenas oito partidas em 2024, uma vez que o clube paulista foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, e disputa apenas o Brasileirão.

Com 50 pontos conquistados, o São Paulo ocupa a quinta colocação, um ponto atrás do Flamengo, que abre o G4 da competição. Para garantir uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores, o São Paulo precisará ultrapassar o rival na tabela de classificação.

Ferreirinha durante partida entre São Paulo e Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Anderson Romao/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Lesão de Ferreirinha no São Paulo

Durante os minutos iniciais do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, Ferreirinha sentiu um incômodo na perna esquerda e precisou ser substituído.

O atacante, que deu lugar ao lateral-esquerdo Patryck Lanza na derrota por 2 a 1, permaneceu afastado dos gramados por cerca de dois meses. No período, Zubeldía utilizou o jovem William Gomes e Lucas abertos pela esquerda, mas a dupla acabou não rendendo na posição.

Apesar do período no departamento médico, Ferreirinha é o quarto jogador do São Paulo com mais participações em gols na temporada, com oito bolas nas redes e duas assistências em 43 partidas.