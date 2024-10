São Paulo: Zubeldía tem o maior aproveitamento entre técnicos recentes

Foto: Gilson Lobo/AGIF







Publicada em 17/10/2024 - 10:33 • São Paulo (SP)

A vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Vasco serviu para aliviar a pressão interna que time e comissão técnica vivem desde a eliminação nas quartas de final da Libertadores.

O resultado sobre o Vasco fez o São Paulo chegar a 50 pontos, consolidando a equipe na 5ª posição, abrindo vantagem sobre o Internacional, que tem 46 pontos, além de se aproximar do Flamengo, 4º colocado com 51 pontos. Flamengo e Inter, porém, têm dois jogos a menos que o São Paulo na disputa pela vaga no G4.

O triunfo não apenas manteve o sonho da Libertadores aceso, mas também consolidou o argentino Luis Zubeldía como o técnico de maior aproveitamento entre os recentes comandantes do Tricolor. Desde que chegou ao clube em abril, Zubeldía enfrentou críticas ferrenhas e pressão contínua, mas seus números não mentem. Em 41 partidas, 22 vitórias, dez empates e nove derrotas, aproveitamento de 61,79% dos pontos disputados, o colocam à frente de nomes como Rogério Ceni e Fernando Diniz.

– Chegamos a 50 pontos, quero destacar o rendimento da equipe que foi bom. Temos o objetivo de nos classificarmos para a Libertadores. Em comparação com 2023, hoje temos 11 pontos a mais. Isso é uma boa notícia para o São Paulo. É que algo está sendo feito bem. Mostra uma melhoria. Os números indicam um bom caminho – ressaltou Zubeldía após a vitória sobre o Vasco.

Mais do que os três pontos, a vitória sobre o Vasco em Campinas foi importante para diminuir as críticas ao trabalho do argentino, que vinha sofrendo pressão após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, mas sobretudo por causa da derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, antes da Data Fifa.

– Gosto de analisar a situação e aquilo que fizemos. Quando ficamos fora da Copa do Brasil, tivemos mais domínio em grande parte do jogo. Na Copa Libertadores entregamos tudo contra uma equipe com quatro jogadores de seleção no ataque. Nós temos nossa equipe e por isso competimos bem. Por outro lado, o Brasileirão é duríssimo. Chegamos a 50 pontos, quero destacar o rendimento da equipe que foi bom. Temos o objetivo de nos classificarmos para a Libertadores. Em comparação com 2023, hoje temos 11 pontos a mais. Isso é uma boa notícia para o São Paulo. É que algo está sendo feito bem. Mostra uma melhoria. Os números indicam um bom caminho – valorizou Zubeldía.

Apesar das críticas, Zubeldía valorizou o apoio interno da diretoria e dos jogadores.

– Me sinto muito feliz no São Paulo. Falei com Julio [Casares, presidente do São Paulo] neste momento, com todos da comissão, pra mim sempre mostraram tranquilidade. Quando perdemos, perdemos todos, quando ganhamos também. Temos que parar para analisar o rendimento em cada competição e colocando tudo sobre a mesa e fazendo uma análise profissional e objetiva é o mais saudável para todos. Podemos corrigir coisas ou confiar no que estamos fazendo – argumentou o comandante tricolor.

O São Paulo volta a campo no próximo dia 26, diante do Criciúma, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Heriberto Hulse.

Confira o aproveitamento dos últimos técnicos do São Paulo:

Luis Zubeldía (2022) - 61,79% (22 vitórias, dez empates e nove derrotas)

Hernán Crespo (2021) - 57,2% (53 jogos, 24 vitórias, 19 empates, 10 derrotas)

Rogério Ceni (2021-2023) - 55% (106 jogos, 49 vitórias, 28 empates, 29 derrotas)

Fernando Diniz (2019-2021) - 54,7% (75 jogos, 34 vitórias, 21 empates, 20 derrotas)

Dorival Júnior (2023) - 54,3% (54 jogos, 25 vitórias, 13 empates, 14 derrotas)

Thiago Carpini (2024) - 50% (18 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 5 derrotas)

Vagner Mancini (2019) - 48,1% (9 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas)

Cuca (2019) - 47,4% (26 jogos, 9 vitórias, 10 empates, 7 derrotas)