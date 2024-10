Lucas Moura celebra gols e exalta retomada do São Paulo no Brasileirão

Copiar Link

Destaque da vitória do São Paulo sobre o Vasco por 3 a 0, Lucas Moura comemorou o resultado conquistado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, que aproximou o clube paulista do G4 do Brasileirão.

No início da segunda etapa, o meia marcou o segundo gol da equipe comandada por Zubeldía em ótima arrancada seguida de chute potente no canto do gol defendido por Léo Jardim. 20 minutos depois, após cobrança de escanteio de Wellington Rato, o camisa 7 anotou o terceiro do Tricolor na partida.

- Feliz demais com o resultado e com nossa performance, o time foi bem, depois de um jogo difícil com o Cuiabá, a gente precisava de uma resposta. Difícil perder e esperar tanto para um jogo, mas feliz com a vitória e com os dois gols. Marcar gols é sempre especial, fiz um de cabeça, vinha buscando esse gol, foi uma bela batida do Rato, e fui feliz. Agradecer ao grupo e à torcida - afirmou o jogador.

Ao balançar as redes em duas oportunidades na última quarta-feira (16), Lucas encerrou o jejum de gols contra o Cruz-Maltino, que perdurou por sete partidas entre as equipes.

Lucas marcou dois gols na vitória do São Paulo sobre o Vasco (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Com o resultado, a equipe comandada por Zubeldía permanece na quinta colocação, com 50 pontos conquistados. No sábado (26), o São Paulo visita o Criciúma, no Heriberto Hulse, às 21h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.