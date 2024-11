O São Paulo entra em campo logo mais para enfrentar o RB Bragantino fora de casa pela 34ª rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía já definiu seu onze inicial e a equipe entra em campo com uma importante mudança no ataque em comparação ao jogo contra o Athletico-PR.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Após sentir dores musuclares e perder algumas sessões de treinamento durante a semana, o centroavante Calleri não foi relacionado para a partida de logo mais e André Silva será o titular. O jogador ganha uma chance após marcar o gol de desempate no duelo contra o Furacão na rodada anterior.

Para a defesa, o técnico argentino finalmente voltou a ter à disposição o lateral Patryck Lanza, que se recuperou de uma fratura na clavícula. O atleta foi relacionado para o banco de reservas e pode pintar durante a partida.

continua após a publicidade

André Silva comemora gol pelo São Paulo contra o Athletico-PR, (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Mesmo assim, optou por repetir a formação defensiva e Sabino jogará de lateral esquerdo. O sistema fica completo com Igor Vinícius na direita e a dupla Ruan e Alan Franco na zaga

O meio-campo segue o mesmo do último confronto: Luiz Gustavo e Marcos Antônio como principais marcadores e dando liberdade ao trio de ataque. Ao lado de André Silva, Luciano, Lucas Moura e Ferreira completam a linha mais à frente.

continua após a publicidade

O banco também terá Michel Araújo, que é mais uma novidade. O meia se recuperou de lesão e aparece como opção para os 90 minutos em Bragança Paulista.

O time titular do São Paulo contra o RB Bragantino será: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Sabino; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; André Silva.

O São Paulo é o 6º colocado e tem 57 pontos conquistado, dois atrás de Flamengo e Internacional 4º e 5º colocados, respectivamente, e estão nas posições de classificação direta à fase de grupos da Libertadores. A vaga direta é o grande objetivo da equipe de Zubeldía. Por enquanto, o campeonato tem um G5 para vagas diretas.