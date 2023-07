Quando Nikão chegou ao São Paulo, foi visto com fortes expectativas. Entretanto, com o passar da temporada, o meia-atacante foi de 'reforço estrelado' à reserva. Antes de vestir a camisa do Tricolor paulista, Nikão atuava no Athletico-PR. No Dragão, sua passagem foi extremamente vitoriosa. Com 314 jogos, 49 gols e 47 assistências, o jogador era visto como decisivo. Destes gols marcados, 21 deles foram em mata-matas.