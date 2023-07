Dia de clássico e com direito a uma ótima vitória por 4 a 1. O São Paulo dominou o Santos por praticamente toda a partida e ainda contou com dois gols de Calleri (um de pênalti), um gol de David e o primeiro de Pato em seu retorno ao Tricolor. Mas o destaque também vai para Michel Araujo, que além do bom jogo, quase marcou um golaço do meio de campo, que não entrou por pouco. Com o resultado, o São Paulo chega a 25 pontos na tabela. Veja as atuações individuais dos jogadores: