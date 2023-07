Contratado no início desta temporada como principal reforço do Cruzeiro para o ano, o meio-campista Nikão está fora dos planos do técnico Pepa. Uma vez que o jogador já não é relacionado há quatro partidas, o clube celeste até planeja uma devolução do atleta ao São Paulo, clube detentor de seus direitos econômicos. A informação foi apurada pela equipe Valinor Conteúdo.



Ainda de acordo com o que apurou a Valinor Conteúdo, o Tricolor Paulista não vê uma devolução com bons olhos. O retorno de Nikão não estaria nos planos de Dorival Júnior, técnico semifinalista da Copa do Brasil e quarto colocado no Brasileirão. Desse modo, Nikão, se devolvido, ficaria "encostado" na equipe paulista.