O São Paulo está vivendo um dos melhores momentos do ano. Em lua de mel com a torcida, os bons resultados apresentados pela equipe de Dorival Júnior têm refletido no aumento da quantidade de pessoas presentes no estádio do Morumbi. Neste domingo, no jogo que terminou em 4 a 1, o São Paulo venceu mais um clássico em um curto espaço de tempo. Depois de derrotar o Palmeiras durante a semana, o Santos também não escapou. Ao todo, 58.127 pessoas compareceram ao estádio, estabelecendo assim um novo recorde de público na temporada.