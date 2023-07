A fase fora de campo também é boa. O São Paulo entrou no G4 do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, enfrentará o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil com o duelo de volta no Morumbi e de quebra, vem recuperando jogadores que estavam lesionados há algum tempo, como o lateral-esquerdo Welington, e os atacantes Eriso e Alexandre Pato.