(Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

James Rodríguez não viajou com o elenco do São Paulo para Guayaquil e será desfalque na estreia do técnico Luis Zubeldía nesta quinta-feira (25), contra o Barcelona-EQU, pela fase de grupos da Libertadores.

James Rodríguez teve detectada lesão muscular na coxa no dia 15 de abril e foi ausência nos últimos dois compromissos do São Paulo na temporada.

A nova comissão técnica do Tricolor não deu prazo de recuperação para James, mas o colombiano deverá ter sua carga nos treinos aumentada, e o clube trabalha para tê-lo à disposição na segunda-feira (28), contra o Palmeiras, pela quarta rodada do Brasileirão, no Morumbis.

Caso não se recupere a tempo para o Choque-Rei, James deverá ser relacionado por Zubeldía no duelo de ida do São Paulo contra o Águia de Marabá, no dia 2 de maio, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Com três pontos e em segundo lugar no Grupo B, a odd no Lance! Betting para o São Paulo terminar a fase de grupos em primeiro lugar está em 1.71.

Última partida de James pelo Tricolor foi diante do Fortaleza (Foto: Leonardo Lima/AGIF)