Contra o Corinthians, Argentinos Juniors poupará titulares; veja escalações

Corinthians enfrenta o Argentinos Juniors, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 12:59 • São Paulo (SP)

Corinthians e Argentinos Juniors contam com desfalques para a partida desta terça-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Classificada à semifinal do Campeonato Argentino após derrotar o Defensa y Justicia nos pênaltis, a equipe comandada por Paulo Guede poupará sete jogadores contra o Timão, visando a semifinal contra o Vélez Sarsfield, no dia 28.

O Corinthians, por sua vez, também terá baixas para o confronto. Cotado para iniciar o duelo, Igor Coronado não viajou junto com o restante da delegação à Buenos Aires. O motivo da ausência do camisa 77 não foi divulgado pelo clube.

Além do meia, António Oliveira não terá à disposição o zagueiro Gustavo Henrique, com dengue, o lateral-esquerdo Palacios, que ainda se recupera de uma artroscopia no joelho, e Maycon, fora da temporada em razão do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

Corinthians: Cássio, Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Romero, Wesley (Pedro Henrique) e Yuri Alberto.

Durante o último treinamento de preparação, realizado na manhã da segunda-feira (22), o atacante Pedro Henrique chegou a ocupar por um período o lugar de Coronado entre os titulares e pode aparecer como novidade.

Com dois gols cada, Romero e Yuri Alberto são os artilheiros do Corinthians na atual edição da Copa Sul-Americana. No Lance! Betting, as odds para o paraguaio marcar estão em 4.17. Já um gol do Yuri te garante um retorno de R$ 36,50 a cada dez reais gastos (odds de 3.65).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ARGENTINOS JUNIORS

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Galván, Palacio e Prieto; Alan Rodríguez, Franco Moyano e Emiliano Viveros; Santiago Montiel; Leonardo Heredia e Maxi Romero.

A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, deve ter a presença de Romero entre os titulares (Foto: Nelson Almeida / AFP