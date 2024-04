Comentarista diz que medalhão do Corinthians está no clube por gratidão: ‘Acabou’

Corinthians joga pela Sul-Americana nesta terça, contra o Argentinos Juniors (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

O comentarista Maurício Borges, o "Mano", criticou alguns jogadores do elenco do Corinthians após a derrota do clube para o Red Bull Bragantino. Um dos alvos do jornalista foi o meia Paulinho, que entrou no decorrer da partida do último sábado (20), no Brasileirão.

- O Paulinho, com todo respeito a ele. É um cara que tem história no Corinthians. Mas está no Corinthians por gratidão. E o grande problema é a fiel gratidão, que adora jogador antigo, veterano e que está lá porque tem história. Gente, acabou! - começou o jornalista.

- O Paulinho não consegue mais jogar o que jogou. O Cássio é outro jogador que já precisa começar a pensar em alternar a titularidade com o Carlos Miguel. O Corinthians precisa se renovar, precisa de sangue novo - completou Mano, no programa "Domingol".