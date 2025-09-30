São Paulo divulga situação médica de Rafael Tolói

O São Paulo divulgou sobre o quadro médico de Rafael Tolói, que deixou o jogo contra o Ceará sentindo um desconforto na coxa. Nesta terça-feira (30), na reapresentação do elenco, o zagueiro passou por exames que constataram uma lesão na posterior da coxa esquerda. O atleta saiu ainda no primeiro tempo, dando espaço para o Sabino.

Ou seja, o jogador não estará disponível para enfrentar o Fortaleza pela 26ª rodada do Brasileiro, que acontece na quinta-feira (2). Além dele, Arboleda também será desfalque. Após levar o terceiro amarelo contra o Ceará, o equatoriano terá que cumprir suspensão.

O Tricolor Paulista voltou a treinar na parte da manhã desta terça, no SuperCT. Os jogadores que acumularam maior minutagem fizeram trabalhos na parte interna.

O restante dos jogadores foram para o gramado. Lá, realizaram inicialmente um circuito orientado pela preparação física, com foco em core e pliometria. Também foi aplicada uma atividade de finalizações seguida de um jogo em campo reduzido.

Veja a programação do São Paulo para a semana

O São Paulo fará mais um treino. Na quarta-feira, a equipe se apresenta de novo e embarca em voo fretado para enfrentar o Fortaleza na capital cearense. A partida será no dia 2 de outubro, às 19h30 (de Brasília).

A equipe retorna na mesma noite. No domingo, enfrenta o Palmeiras em clássico que acontecerá no estádio do Morumbis.