Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 21/06/2025

O São Paulo não tem compromissos no profissional neste sábado, dia 21 de junho. O time está de recesso até o dia 26 de junho. O sábado pertencerá total aos mais jovens.

Agenda

O elenco do time masculino não trabalha neste sábado. O time está de recesso e tem previsão de retornar com as atividades no CT da Barra Funda somente no dia 26 de junho.

Time feminino

O time feminino do São Paulo faz o último treino antes do jogo deste domingo, dia 22 de junho.

Cotia joga

Na manhã deste sábado (21), as equipes Sub-15 e Sub-17 do São Paulo enfrentam o Oeste no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.



O Sub-15 joga às 9h (de Brasília), e o Sub-17 entra em campo às 11h. Ambos os confrontos terão transmissão ao vivo pela SPFC Play. As duas categorias estão classificadas para a próxima fase.

O Sub-20 visita o XV de Jaú às 15h, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). A partida será transmitida pelo YouTube do Paulistão.

Social

No social do São Paulo, algumas atividades estão previstas também. Às 11h (de Brasília), será aplicada uma aula de defesa pessoal para as mulheres que são sócias do clube.

