Ainda tem dívida com Crespo? Entenda como o São Paulo negociou pendência

O São Paulo oficializou nesta quarta-feira (19) o retorno de Hernán Crespo ao comando técnico da equipe. Esta será a segunda passagem do argentino pelo Tricolor. A primeira ocorreu em 2021, ano em que conquistou o Campeonato Paulista sobre o Palmeiras, encerrando um jejum de quase oito anos sem títulos. Apesar da conquista, Crespo deixou o cargo em outubro daquele ano, após um período complicado pelo Brasileirão.

Após a saída, o treinador acionou o clube na Justiça por conta da quebra de contrato envolvendo ele e sua comissão técnica. Com divergências sobre o valor que deveria ser pago, a Fifa precisou intervir no caso.

A dívida girava em torno de R$ 1,3 milhão, valor que inclui a rescisão contratual e uma multa adicional por atrasos nos pagamentos. A discussão se intensificou em 2022, colocando o clube em uma situação delicada. Naquela época, o São Paulo corria o risco de ser punido pela Fifa, podendo inclusive ser impedido de registrar novos jogadores, fossem nacionais ou estrangeiros.

Esse cenário só foi evitado porque o Tricolor alegou que já estava realizado os pagamentos. Porém, o valor ainda não foi quitado. O Lance! apurou que o São Paulo trabalha com uma estratégia para resolver essa pendência com Crespo nesta nova fase.

Crespo fez um acordo com o São Paulo em novo contrato (Foto: FAYEZ NURELDINE/ AFP)

Como o São Paulo vai acertar a dívida de 2021 com Crespo?

O São Paulo chegou a um acordo para quitar a dívida com Crespo. O valor será diluído ao longo das remunerações do novo contrato do técnico, ou seja, incorporado aos salários mensais.

Quando Crespo será apresentado?

Hernán Crespo ainda não está no Brasil. O Lance! que a expectativa é que ele chegue no começo da semana que vem. A partir daí, será marcada sua apresentação. É certeza que ele começará a se apresentar e pensar nos trabalhos antes do retorno do elenco, que está de recesso até o dia 26 de junho.

Relação de Crespo com o São Paulo

O Tricolor tinha pressa em trazer um novo comandante e logo iniciou a procura no mercado. Crespo teve um apelo forte por ter sido essencial na conquista do Paulista de 2021, que rompeu um jejum de anos sem títulos do time, e por cumprir algumas exigências do clube. Entre elas, estar livre no mercado e com uma folha salarial condizente com a política do clube.

Na sua primeira passagem pelo São Paulo, que terminou em outubro de 2021, Crespo somou 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, o que representa um aproveitamento de 57,2%. O desempenho ofensivo mostrava consistência, com 88 gols marcados, com uma média de 1,6 por jogo. Na defesa, sofreu 49 gols, o que equivale a 0,9 por partida.