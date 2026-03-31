Filho de Miranda, ídolo do São Paulo, fará estreia em Mundial Sub-16 pela Seleção

Lucas Miranda, filho do ex-zagueiro Miranda, fará sua estreia no Torneio de Montaigu, na França, que contou com a participação de nomes no passado como Mbappé e Cristiano Ronaldo. O jogador foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-16 e defende as categorias de base do São Paulo.

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A Seleção Brasileira Sub-16 estreia nesta terça-feira (31) no tradicional Torneio Internacional de Montaigu, na França, enfrentando a Costa do Marfim, em Les Sables d'Olonne, às 13h30 (de Brasília). Esta é a quinta convocação de Lucas Miranda.

Dentro dessa sequência de convocações, segue os passos do pai como zagueiro e já soma conquistas importantes com a camisa do Brasil, como o título da CONMEBOL Liga Evolución Sub-15, o Sul-Americano da categoria.

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- Fico muito feliz por mais uma convocação. Representar o Brasil é sempre uma honra enorme e uma responsabilidade muito grande. Estamos ansiosos pela estreia - destacou o jogador.

Com longa história no futebol internacional, o Torneio de Montaigu é reconhecido como uma das principais plataformas de visibilidade para categorias de base. Ao longo dos anos, a competição revelou atletas ainda no Sub-16 que depois alcançaram destaque mundial, como Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Carlos Tévez, Kylian Mbappé e Thierry Henry.

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Assim como o pai, Lucas atua como zagueiro. Ele está em Cotia desde os 11 anos e, na temporada passada, foi campeão do Paulistão Sub-14. Hoje, é visto como uma das lideranças da categoria no São Paulo.

A genética de Miranda, ídolo do São Paulo, reflete nas características do filho. Canhoto, alto e fisicamente privilegiado, Lucas Miranda chama atenção dentro e fora de campo. Capitão do time Sub-14 tricolor em 2023, foi ele quem ergueu a taça do Campeonato Paulista, reafirmando sua liderança.

Mesmo podendo morar com os pais, o zagueiro optou por viver no alojamento do CFA Laudo Natel, em Cotia.

(Foto: Everton silveira)

Veja os próximos jogos do filho de Miranda pela competição

No Grupo A, além da Costa do Marfim, o Brasil enfrentará China e França. Após a estreia, a equipe encara os chineses no dia 2 de abril, às 13h30, e encerra a primeira fase diante dos anfitriões no dia 4, às 13h, em Montaigu.



A última participação brasileira no torneio foi em 2022, quando a equipe liderada por Endrick conquistou o título e encerrou um jejum de 38 anos.