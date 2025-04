Após mais um empate no Brasileirão, dessa vez contra o Botafogo, o técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, ficou bastante irritado com a pergunta feita pelo jornalista Gabriel Sá, na coletiva de imprensa realizada no Estádio Nilton Santos. A postura do treinador foi bastante criticada nas redes sociais, principalmente entre colegas de profissão de Gabriel.

Motivo de irritação de Zubeldía

A confusão começou após o repórter Gabriel Sá, do portal "Arquibancada Tricolor" questionar o treinador sobre o desentendimento que aconteceu entre os jogadores no final do jogo, envolvendo personagens como Luciano, Alan Franco e André Silva. O técnico são-paulino não gostou da pergunta e confrontou.

- Para você, essa é uma pergunta importante? Esse foi o lance mais importante? Vai pensar somente na discussão de dois atletas? Depois do jogo que fizeram, onde poderiam ter saído com a vitória, é natural que se cobrem. Não tenho nada a ver com essa situação desses jogadores. Fale sobre o jogo. É uma pergunta oportunista - disse Zubeldía.

Após o incidente, o jornalista se manifestou nas redes sociais. O repórter revelou que Zubeldía ainda o confrontou no final da coletiva, questionando seu time e exaltado com o assunto.

- A postura do Zubeldia durante a minha pergunta não é o que me deixa chateado com o episódio. Fiz (ou tentei fazer, já que fui interrompido) a pergunta que achava pertinente, e ele pode não querer responder. Sem crise. O pós entrevista que foi fora do tom. Não quis responder e quis dar um recado na resposta da pergunta? Ok, direito dele. O pós-coletiva foi esse aqui, captado pelas câmeras da TNT Sports. Creio que o áudio começa em poucos, mas ele me pergunta se sou torcedor do Palmeiras ou do Corinthians. Primeiro que ele sabe bem a resposta. E segundo que isso não deve ser motivo pra nortear as perguntas - escreveu o jornalista.

O São Paulo ainda não venceu nenhum jogo no Brasileirão, sendo o quarto empate seguido do time na competição. A equipe comandada por Luis Zubeldía amarga a 16º colocação, somando apenas 4 dos 12 pontos disputados. Na próxima rodada, recebe o Santos, no domingo (20), às 16h (de Brasília).