Ferreira comemora boa fase no São Paulo e ressalta arma para vencer o Palmeiras

Autor de cinco gols na temporada, o atacante Ferreira vive sua melhor fase desde que chegou ao São Paulo, no começo do ano passado. O atacante tricolor passou a assumir um papel de protagonismo no elenco de Luis Zubeldía em um cenário de dificuldade do elenco, com lesões dos três principais nomes do ataque, Oscar, Lucas e Calleri. Neste domingo (11), o jogador será titular no duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

O camisa 11 comemora a boa fase que vive pelo clube e vê participação importante do técnico da equipe, que passou a dar mais minutagens ao atleta reconhecendo sua boa fase dentro de campo. Ferreira ainda cita a versatilidade que tem sido atribuída a ele quando está atuando, podendo ocupar diferentes espaços no ataque.

- Então, fico muito feliz e isso é muito importante. É um momento muito especial por estar tendo essa sequência de jogos, jogando bem e ajudando a equipe. O professor desde quando chegou sempre me deu muita liberdade para flutuar dentro de campo, para não ficar preso em uma posição só. Então, acho que isso também está sendo muito importante para mim - afirmou Ferreira em entrevista à SPFC TV.

Ferreira comemora o gol em São Paulo x Alianza Lima, no Morumbis. (foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Arma para vencer o Palmeiras

No clássico deste domingo, o São Paulo contará com o retorno de Oscar, que será opção no banco de reservas após dez jogos de ausência por conta de uma lesão. Apesar da volta do camisa 8, o Tricolor não terá Lucas Moura em campo, que vai ser poupado do duelo, que acontece em gramado sintético. Nesse cenário, Zubeldía seguirá sem ter seus dois melhores atletas atuando juntos.

E é nesse cenário de adversidades com lesões e suspensões que Ferreira vê uma arma para o São Paulo vencer o rival. Por mais que o time não tenha contado com seus principais nomes do setor nesse começo de Brasileirão e Libertadores, tem conseguido resultados positivos - principalmente na Libertadores - e tem margem de evolução.

O camisa 11 afirma que a união do elenco e o trabalho mental resultam em jogadores resilientes, fator que pode ser usado a favor do clube no Choque-Rei desta oitava rodada da competição nacional.

- É sempre importante somar pontos no Campeonato Brasileiro, né? E um clássico, acho que é mais importante ainda a gente ir lá buscar essa vitória que a gente está merecendo faz tempo. A gente tem uma sequência muito grande, sempre sem perder. O time está batalhando muito, está guerreando muito. Mesmo com todos os desfalques, todos os problemas, acho que a gente vem se superando a cada jogo. E isso mostra que o grupo está trabalhando, está tendo resiliência - completou o atacante.

Ferreira ainda vê o clássico deste domingo com um gostinho ainda mais especial, já que é celebrado o Dia das Mães e afirmou que o elenco quer poder presentar as mães com os três pontos na Arena Barueri.

- Sempre tem um peso vestir a camisa do São Paulo, ainda mais no clássico. Ficar mais pesado ainda, porque esse é o dia das mães. Todo jogador, acho que é dar esse presente para as mães nesse dia - finalizou.