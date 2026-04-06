Thiago Maia no radar do São Paulo? O que se sabe sobre o interesse

Thiago Maia entrou no radar do São Paulo. O Lance! apurou os detalhes da situação que envolve o interesse do clube do Morumbis no volante do Internacional.

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Com a janela de transferências fechada, uma investida mais concreta só deve acontecer no meio do ano. Ainda assim, o Tricolor mantém o jogador sob observação.

Um ponto determinante é a situação contratual: Thiago Maia tem vínculo com o Internacional até dezembro e poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir da metade do ano.

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Nesse cenário, o interesse do São Paulo existe, assim como a possibilidade de o volante vestir a camisa tricolor. Um fator que pesa é o bom relacionamento com o técnico Roger Machado, com quem já trabalhou anteriormente, o que pode influenciar em uma eventual negociação.

Por enquanto, não há tratativas avançadas, principalmente por conta da janela fechada. No entanto, a possibilidade de pré-contrato pode destravar conversas nos próximos meses. Caso avance, o negócio seguiria um modelo já adotado pelo São Paulo recentemente: contratações sem custos de transferência, evitando investimentos elevados.

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Thiago Maia entrou no radar do Tricolor (Foto: Reprodução/X)

Balanço do São Paulo na janela

O São Paulo encerrou a janela de transferências com o anúncio de Artur, emprestado pelo Botafogo. Com seis contratações, o Tricolor só teria gastado com uma: o empréstimo de Cauly. Ao todo, seriam 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões, na cotação atual). Porém, este valor foi abatido de um crédito que o clube tinha com o Bahia.

No restante, o time trouxe somente jogadores que estavam livres no mercado ou via empréstimo. Danielzinho, Carlos Coronel, Matheus Dória, Lucas Ramon e Artur. Destes, nomes como Danielzinho conseguiram até mesmo se firmar entre os titulares e se tornaram peças essenciais neste começo de temporada.

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