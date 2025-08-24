São Paulo encara o Atlético-MG em jogo marcado por tabu incômodo

O São Paulo joga contra o Atlético-MG neste domingo (24), às 20h30 (de Brasília), no Morumbis. A partida vale pelo Campeonato Brasileiro, mas o Tricolor carrega um tabu incômodo contra o Galo.

Nos últimos dez jogos como mandante diante do adversário desta rodada, o São Paulo tem apenas 33,3% de aproveitamento. Foram duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Inclusive, são mais de cinco anos que o Tricolor Paulista não vence o Atlético.

O tabu é mantido desde 2020. A última vitória do São Paulo contra o Galo aconteceu no dia 16 de dezembro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste jogo em questão, Igor Gomes, Gabriel Sara e Jonas Toró marcaram os gols do time da casa que venceu por 3 a 0. Nenhum dos jogadores citados estão no elenco atual do time.

No mais, o Tricolor vem de uma sequência bastante positiva. São sete partidas sem derrotas. Além disso, o time está na sétima posição do Campeonato Brasileiro, somando 29 pontos. Um novo triunfo pode colocar a equipe no grupo dos seis primeiros colocados.

Por outro lado, o Atlético-MG não vence há duas rodadas no torneio nacional, porém chega motivado pela vaga conquistada nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o time mineiro ocupa o 11º lugar, com 24 pontos, e busca ganhar posições na classificação.

No primeiro turno, as equipes se enfretaram no Mineirão e empataram sem gols.

São Paulo e Atlético empataram sem gols pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Veja a provável escalação do São Paulo

O São Paulo terá o retorno de Lucca, agora totalmente recuperado. Além disso, existe a chance de Lucas Moura ganhar oportunidade entre os titulares. Alguns jogadores de Cotia, como o zagueiro Igão, podem estar entre os relacionados também.

Rafael Tolói está inscrito no BID (Boletim Diário Informativo) da CBF, mas ainda não deve estrear. Sem jogar desde maio, está treinando e passando por um processo de condicionamento físico.

Um possível time do São Paulo é formado por Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.