O técnico Roger Machado terá pela frente seu primeiro clássico no comando do São Paulo e justamente em um embate em que colocará o vice-líder cara a cara com o líder Palmeiras, no sábado (21), no Morumbis, pela oitava rodada do Brasileirão. Para esta partida, vai mexer na escalação.

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Na derrota para o Atlético-MG, por 1 a 0, no meio desta semana, o treinador poupou três atletas: o lateral-direito Lucas Ramon nem sequer viajou em razão de desgaste físico por ter atuado por 90 minutos em seis dos últimos sete jogos do time. Já na Arena MRV deixou Lucas Moura e Luciano no banco de reservas, mas utilizou a dupla no segundo tempo ao lado de Calleri, que tem nove gols nesta temporada e tem sido peça fundamental da equipe.

O lateral treinou com o grupo nesta quinta-feira (19) e deverá retornar ao time titular, assim como Luciano, que deve iniciar o jogo ao lado do argentino, no ataque tricolor. A baixa fica apenas por conta de Lucas, que fraturou duas costelas e está fora por cerca de dois meses.

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Caso opte por entrar em campo com força máxima, claro, em comum acordo com o departamento médico após avaliar o desgaste dos jogadores que vêm atuado com mais frequência, a tendência é que a escalação não fuja do que Roger fez em suas duas primeiras partidas no comando do time, nas vitórias contra RB Bragantino e Chapecoense.

➡️ Após fraturar costelas, Lucas Moura agradece apoio de torcedores do São Paulo

Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio e Cauly; Luciano e Calleri

Primeiro encontro de Roger com a torcida do São Paulo no Morumbis

Contra o Alviverde, Roger Machado pode ter seu primeiro momento de pressão, já que ainda não atuou no Morumbis. Diante da torcida tricolor, buscará retomar o primeiro lugar, confirmar que merece a confiança em seu trabalho e ainda com problemas para escalar sua equipe.

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Os rivais têm os mesmos 16 pontos, mas o Verdão está na ponta da tabela em razão do saldo de gols. Quem vencer ficará na liderança do Brasileirão.

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