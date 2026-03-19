Roger vai para primeiro clássico no São Paulo com derrota e problemas na escalação

Há dez dias no comando do São Paulo, o técnico Roger Machado já viveu momentos diferentes em tão pouco tempo. O comandante que chegou "de surpresa" na última, já que a diretoria tricolor surpreendeu ao demitir Hernán Crespo de forma repentina, tem duas vitórias e uma derrota até aqui e vai para seu primeiro clássico desta trajetória, no sábado (21), contra o Palmeiras, no Morumbis, pela oitava rodada do Brasileirão.

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As duas primeiras partidas do treinador foram favoráveis. Primeiro, venceu o RB Bragantino e assumiu a liderança do Nacional e, depois, bateu a Chapecoense e se garantiun na ponta da tabela de classificação por mais uma rodada. Dessa vez, no entanto, acabou derrotado pelo Atlético-MG e viu o Palmeiras assumir a primeira posição, ainda que os rivais tenham os mesmos 16 pontos e separados apenas pelo saldo de gols.

Contra o Alviverde, Roger Machado pode ter seu primeiro momento de pressão, já que ainda não atuou no Morumbis. Diante da torcida tricolor, buscará retomar o primeiro lugar, confirmar que merece a confiança em seu trabalho e ainda com problemas para escalar sua equipe.

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Contra o Galo, poupou três atletas: o lateral-direito Lucas Ramon nem sequer viajou em razão de desgaste físico por ter atuado por 90 minutos em seis dos últimos sete jogos do time. Já na Arena MRV deixou Lucas Moura e Luciano no banco de reservas, mas utilizou a dupla no segundo tempo ao lado de Calleri, que tem nove gols nesta temporada e tem sido peça fundamental da equipe.

Lucas, no entanto, será baixa pelas próximas semanas, pois fraturou duas costelas na partida e está fora do clássico e também de outras partidas do Tricolor após a Data Fifa. Agora, o treinador precisará entender, junto ao departamento médico, sobre o desgaste dos titulares para manter sua melhor escalação no Choque-Rei do final de semana.

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