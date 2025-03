São Paulo recebe zagueiro da Premier League para tratar lesão

O Centro de Treinamento do São Paulo está recebendo um convidado inusitado. O zagueiro Igor Júlio, do Brighton, da Premier League, está tratando uma lesão na coxa esquerda, sofrida no jogo contra o Arsenal, no início de janeiro. O defensor sofreu uma lesão semelhante à que Pablo Maia, volante tricolor, teve no ano passado.

Em abril de 2024, Pablo Maia lesionou o tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral durante treino e perdeu o restante da temporada. Por meio de um fisioterapeuta do Tricolor, o zagueiro do Brighton entrou em contato com o clube para realizar a reabilitação no Reffis, referência no Brasil.

Assim como Pablo Maia, Igor também precisou passar por cirurgia para tratar a lesão rara. Como a recuperação do volante foi bem-sucedida, o estafe do zagueiro optou por consultar o médico Moisés Cohen, responsável pelas cirurgias dos atletas no Hospital Albert Einsten e seguir com o tratamento nas instalações do Tricolor.

O Brighton mantém contato frequente com o clube de Cotia e vem acompanhando de perto a evolução do jogador. A expectativa é de que o atleta permaneça em São Paulo por mais 10 dias e depois retorne para a Inglaterra. Igor tem usando as redes sociais diariamente para mostrar sua evolução.

Vale lembrar que outros jogadores também passaram pelas dependências do São Paulo para tratar lesões nos últimos anos. Como foi o caso de Cédric, por exemplo, que antes de assinar contrato com o Tricolor, passou por reabilitação também no Reffis. No entanto, essa aproximação nem sempre evolui para uma contratação.

Um retorno ao Brasil ainda parece distante. Antes da lesão, o zagueiro era presença constante no time titular do Brighton, iniciando em 12 dos 15 jogos que disputou pela Premier League nesta temporada.

Essa é a segunda temporada de Igor na Inglaterra e já vai completar nove anos no velho continente. Natural de Bom Sucesso, Minas Gerais, o zagueiro iniciou a carreira no Red Bull Brasil e ainda na base despertou o interesse do Salzburg, e saiu do Brasil. Antes de chegar ao Brighton, o jogador defendeu as cores da Fiorentina, onde ficou por três temporadas.