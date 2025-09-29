Escalação do São Paulo: time está definido para enfrentar o Ceará
Tricolor encara o Ceará em casa
O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Ceará. Vindo de uma eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores, o Tricolor volta a olhar para o Campeonato Brasileiro e mira o G6 da tabela da competição.
O jogo vale pela 25ª rodada do Brasileirão e acontece às 20h (de Brasília). A bola rola no Morumbis. Para a partida, o São Paulo tem retorno de Cédric Soares, que se recuperou de uma virose na última semana.
Ainda sem Ferraresi, a escalação mantém o sistema de três zagueiros, mas desta vez com Alan Franco, Arboleda e Rafael Tolói. Cédric, Alisson, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz completam o sistema.
No ataque do São Paulo, as escolhas foram Ferreira e Luciano.
O São Paulo enfrenta alguns problemas quanto a desfalques. A lista de ausências é grande. Ferraresi (lesão no adutor esquerdo), Luan (lesão no adutor direito), Marcos Antônio (desconforto muscular), Oscar (recondicionamento físico após fraturas em três vértebras lombares), Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo) Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito) estão fora.
O Tricolor também tem alguns jogadores pendurados. Entre eles, Rafael, Maik, Arboleda, Ferraresi (lesionado), Sabino, Alan Franco e Marcos Antônio (também lesionado).
Desta forma, a escalação do São Paulo para enfrentar o Ceará é formada por Rafael; Rafael Tolói, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano.
