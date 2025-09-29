Escalação do São Paulo: time está definido para enfrentar o Ceará

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Ceará. Vindo de uma eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores, o Tricolor volta a olhar para o Campeonato Brasileiro e mira o G6 da tabela da competição.

continua após a publicidade

O jogo vale pela 25ª rodada do Brasileirão e acontece às 20h (de Brasília). A bola rola no Morumbis. Para a partida, o São Paulo tem retorno de Cédric Soares, que se recuperou de uma virose na última semana.

Ainda sem Ferraresi, a escalação mantém o sistema de três zagueiros, mas desta vez com Alan Franco, Arboleda e Rafael Tolói. Cédric, Alisson, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz completam o sistema.

continua após a publicidade

No ataque do São Paulo, as escolhas foram Ferreira e Luciano.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo enfrenta alguns problemas quanto a desfalques. A lista de ausências é grande. Ferraresi (lesão no adutor esquerdo), Luan (lesão no adutor direito), Marcos Antônio (desconforto muscular), Oscar (recondicionamento físico após fraturas em três vértebras lombares), Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo) Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito) estão fora.

➡️São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Tricolor também tem alguns jogadores pendurados. Entre eles, Rafael, Maik, Arboleda, Ferraresi (lesionado), Sabino, Alan Franco e Marcos Antônio (também lesionado).

continua após a publicidade

Hernán Crespo tenta recuperar confiança do time após eliminação na Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Veja a escalação do São Paulo

Desta forma, a escalação do São Paulo para enfrentar o Ceará é formada por Rafael; Rafael Tolói, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano.