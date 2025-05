O São Paulo divulgou a escalação para o jogo contra o Talleres pela sexta rodada da Copa Libertadores. A partida será às 19h (de Brasília), no estádio do Morumbis.

O time conta Maik, Paulinho e Henrique Carmo como novidades entre os relacionados para o confronto. A equipe está classificada para a próxima fase, mas quer terminar a rodada na liderança do grupo D.

Na escalação, a defesa terá Ferraresi, Sabino, Arboleda e Enzo Diaz. No meio de campo, com Alisson suspenso, Bobadilla assume a titularidade. No ataque, Lucas Ferreira, André Silva e Wendell.

Alisson (suspenso), Oscar (dores na coxa esquerda), Ruan (dores no joelho), Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antônio (lesão muscular), Lucca (entorse no tornozelo direito), Lucas Moura (trauma no joelho direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Igor Vinícius (lombalgia) são os desfalques para o jogo.

Até mesmo um empate assegura a liderança da chave para a equipe comandada por Luis Zubeldía. No entanto, em caso de derrota, o Tricolor precisará torcer contra o Libertad, que enfrenta o Alianza Lima. Se o clube paraguaio vencer e tirar uma diferença de quatro gols no saldo, o São Paulo perde a liderança do grupo.

(Foto: Divulgação/ Conmebol)

Escalação do São Paulo

