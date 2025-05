Conselheiro apresenta estouro no orçamento do São Paulo, e Casares se manifesta

O São Paulo abriu a semana com uma reunião do Conselho Deliberativo do clube. A reunião aconteceu na noite desta segunda-feira (26), mas contou com algumas polêmicas. Entre elas, a apresentação do conselheiro Flávio Marques, da oposição, que apresentou um estouro de R$ 24 milhões a mais do que havia sido aprovado pelo orçamento do Tricolor nos primeiros meses do ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Em um gráfico apresentado na reunião, foi apresentado também um aumento na folha salarial do clube em relação ao último ano. Em abril deste ano, foram gastos R$ 26,08 milhões, R$ 2,11 milhões a mais do que em abril do último ano, ponto que foi tomado como referência.

O discurso chegou a ser debatido por membros da diretoria, como Casares e Belmonte. Nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (27), Casares se manifestou publicamente e esclareceu alguns pontos para a torcida do São Paulo.

continua após a publicidade

➡️São Paulo x Talleres: o que está em jogo na última rodada da Libertadores

(Foto: Reprodução)

Casares se manifesta após apresentação de conselheiro da oposição

No dia seguinte à reunião, Julio Casares explicou o recorte. De acordo com o presidente, existiria uma contextualização por trás dos números que foram apresentados pelo conselheiro e existiria uma variação positiva no balanço. O vídeo foi publicado no dia seguinte ao encontro.

- São-paulinos e são-paulinas, estou aqui após a reunião do Conselho Deliberativo, que foi transmitida ontem, e por alguma preciptação estão sendo noticiados números que não correspondem à realidade. Entre janeiro e abril, nós tivemos uma variação positiva em relação ao orçamento em 35%, quando apresento estes testes mensais, eles fazem parte da pontualidade, da sazonalidade, do meio ao final do ano, temos a entrada de receitas. Estou muito otimista, porque neste ano estamos caminhando para um bom resultado. Em dezembro, será publicado no balanço. Apenas para esclarecimento porque pessoas que escrevem não tem uma noção reforçada de mês a mês. Então, de janeiro a abril, tivemos uma variação de 35% positivo. Seguimos, juntos pelo São Paulo - disse o presidente Julio Casares.

continua após a publicidade