Henrique Carmo será novidade entre os relacionados de Luis Zubeldía para o jogo do São Paulo contra o Talleres pela sexta rodada da Copa Libertadores. O Tricolor chega classificado para as oitavas de final da competição.

Henrique se recuperou de uma lesão no tornozelo, participou de uma partida pelo sub-20 no Campeonato Paulista e após treinar sem limitação, ficou disponível para ajudar o time profissional na última rodada da fase de grupos do continental.

A Cria de Cotia falou sobre a recuperação e sobre seu retorno. Para ele, estar presente em uma partida de Libertadores pelo São Paulo é um "sonho".

- É uma honra estar à disposição para um jogo de Libertadores, ainda mais vestindo uma camisa tão tradicional na competição. Um sonho estar no Morumbis em uma noite de Libertadores - completou.

O São Paulo receberá o Talleres em casa às 19h (de Brasília).

Liderança do grupo mais próxima

Para assegurar a liderança do grupo, o cenário é relativamente simples. Uma vitória, independentemente do placar, garante o primeiro lugar da chave e permite ao Tricolor evitar adversários teoricamente mais fortes nas oitavas de final, como Palmeiras e River Plate.

Até mesmo um empate assegura a liderança. Porém, em caso de derrota, o São Paulo precisará torcer para que o Libertad não vença o Alianza Lima por uma diferença de quatro gols no saldo — única combinação que tiraria o Tricolor da primeira colocação.