Escalação do São Paulo: com Lucas Moura relacionado, time é definido contra LDU

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar a LDU na decisão das quartas de final da Copa Libertadores. A partida começa às 19h (de Brasília), no MorumBIS. Entre as principais novidades, está a presença de Lucas Moura entre os relacionados.

Recuperado de lesão no joelho, o jogador retorna e inicia no banco de reservas. Havia expectativa pela presença de Oscar, mas ele não foi relacionado, mesmo treinando normalmente durante a semana.

A escalação do São Paulo foi definida com força máxima. O Tricolor precisa reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no jogo de ida. No gol, Rafael retorna à posição.

Com a linha de três zagueiros, as escolhas para a decisão são Alan Franco, Arboleda e Sabino. No meio, Rigoni, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Diaz. O ataque terá Ferreirinha e Luciano. Rigoni, por sua vez, deve fazer a ala direita neste esquema.

O Tricolor foi derrotado no jogo de ida por 2 a 0 pela LDU. Ou seja, para se classificar sem precisar do sufoco nas penalidades, o time precisa de uma vitória por 3 ou mais gols. Se vencer com uma vitória com dois gols de vantagem, a decisão vai para os pênaltis. Menos de dois, é eliminado.

Em todo o ano de 2025, o time conseguiu vencer partidas por três gols de diferença apenas uma vez, em um triunfo por 4 a 1 sobre o Mirassol pelo Campeonato Paulista.

Crespo definiu a escalação para enfrentar a LDU (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo vai a campo com Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Rigoni, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Diaz; Luciano e Ferreirinha