Quantos gols? Entenda a matemática do São Paulo para se classificar contra a LDU

O São Paulo viverá um dos jogos mais importantes do ano nesta quinta-feira (25) contra a LDU. As equipes se enfrentarão no Morumbis pela volta das quartas de finais da Copa Libertadores. O Lance! explica qual será a matemática do Tricolor para conseguir sua classificação.

O Tricolor foi derrotado no jogo de ida por 2 a 0 pela LDU. Ou seja, para se classificar sem precisar do sufoco nas penalidades, o time precisa de uma vitória por 3 ou mais gols. Se vencer com uma vitória com dois gols de vantagem, a decisão vai para os pênaltis. Menos de dois, é eliminado.

LDU venceu o São Paulo no jogo de ida da competição (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Mas é possível?

Em todo o ano de 2025, o time conseguiu vencer partidas por três gols de diferença apenas uma vez, em um triunfo por 4 a 1 sobre o Mirassol pelo Campeonato Paulista.

Em 25 partidas jogando como mandante em 2025, o São Paulo marcou 39 gols, uma média de 1,5 por jogo, e criou 66 grandes chances, o que representa 2,6 oportunidades claras por partida. A conversão de chances claras é de 41%, com 14,8 finalizações por jogo, sendo 4,4 delas no gol. Além disso, a equipe mantém 55,9% de posse de bola.

Por fim, atuando no Brasil contra times do Equador, o São Paulo apresenta um retrospecto positivo: em oito jogos, foram cinco vitórias e três empates, resultando em 75% de aproveitamento. A equipe marcou 13 gols (uma média de 1,6 por partida) e sofreu apenas três, mantendo uma média de 0,4 gol sofrido por jogo. Com vitórias por três gols de diferença, o feito aconteceu apenas duas vezes: 3 a 0 sobre o Barcelona SC, em 1992, e contra a LDU, em 2020.